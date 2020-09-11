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Dünya, Sudan

Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti

Sudan, yerel para birimi cüneyhteki son bir haftada yaşanan hızlı ve keskin düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan etti.

Ömer Erdem   | 11.09.2020
Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti

Hartum

Sudan Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, devlet televizyonunda yayımlanan basın toplantısında, döviz piyasalarında yaşananların "sistematik sabotaj" olduğunu, cüneyhteki ani düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan ettiklerini belirtti.

Döviz kurlarının bu kadar büyük ölçüde yükselmesi için hiçbir ekonomik gerekçe bulunmadığını aktaran Bakan Ali, "Şu anda yaşananlar, Sudan ekonomisini sabote etmek ve geçiş hükümetini nefes alamayacak duruma getirmektir." ifadelerini kullandı.

Manipülatörlere fırsat verilmeyeceğini ifade eden Ali, ekonomiyi korumak için çıkarılan caydırıcı yasaların, polis, ordu ve istihbarattan oluşan ortak bir güç desteğiyle uygulanacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Geçici Sudan hükümetinden art arda açıklamalar geldi.

Yasa dışı döviz işi yapanların cezası bir yıldan 10 yıla çıkarıldı

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, yasa dışı döviz işi yapanların cezasının bir yıldan 10 yıla çıkarıldığını duyurdu.

Devrim düşmanlarının ekonomiyi devrime karşı mücadele mekanizmalarından biri olarak kullandığını iddia eden Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de " Son birkaç günde yaşananların devrime ve devrim hükümetine karşı bir savaş ve kasıtlı bir sabotaj olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sudan cüneyhi, son bir haftada ani ve keskin düşüşler kaydetti. Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, karaborsada bugün 275 cüneyh ile tarihi zirvesini gördü.


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