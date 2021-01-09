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Dünya

Sudan ve Eritre bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğinde anlaştı

Sudan ve doğu komşusu Eritre, iki ülke arasındaki iş birliğini sürdürme, bölgesel ve uluslararası konularda pozisyonlarını koordine etmede uzlaştı.

Ömer Erdem   | 09.01.2021
Sudan ve Eritre bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğinde anlaştı

Hartum

Sudan resmi haber ajansına göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti başkanlığındaki Sudan heyetinin Eritre ziyaretinin ardından ülkeye dönüşünde Hartum Uluslararası Havalimanında gazetecilere açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Kameruddin, “Taraflar, iki ülke çıkarlarına uygun şekilde iş birliğini sürdürme, ulusal ve bölgesel konularda pozisyonları koordine etme hususunda anlaşma sağladı.” ifadesini kullandı.

Ziyareti "başarılı" olarak nitelendiren Kameruddin, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile görüşmelerinde, bölgesel meseleler, sınırlar, sığınmacılar, Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenler, iki ülke ve bölgeyi ilgilendiren stratejik konular hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hımidti, Dışişleri Bakanı Kameruddin, İstihbarat Başkanı Korgeneral Cemal Abdulmecid’den oluşan Sudan heyeti, bölgesel meseleleri görüşmek üzere cuma sabahı Eritre’nin başkenti Asmara’ya gelmişti.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söylemişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık’ta ülkesinin Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

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