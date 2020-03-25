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Dünya

Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer (59), Güney Sudan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ömer Erdem   | 25.03.2020
Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hartum

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunan Savunma Bakanı Orgeneral Ömer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ömer'in naaşı, bugün başkent Hartum'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bakan Orgeneral Ömer, devrik lider Ömer el- Beşir döneminde Askeri İstihbarat Başkanlığı, darbenin ardından ise Askeri Geçiş Konseyi üyeliği görevlerinde bulunmuştu.







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