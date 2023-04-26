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Dünya

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 512 kişinin öldüğünü açıkladı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ömer Erdem  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 512 kişinin öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalarda 4 bin 193 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yalnızca Hartum eyaletinde bu sürede 169 kişinin öldüğü, 2 bin 403 kişinin yaralandığı, çatışmanın taraflarıyla hastane ve sağlık merkezlerinden uzak durmaları konusunda görüşme sağlandığı aktarıldı.

Bazı hastanelerin kapatıldıktan sonra hizmete geri döndüğü, ilaç tedariki ve hastalık kontrolü noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve ülkede faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olunduğu kaydedildi.

Hastanelerin yüzde 72’si hizmet vermiyor

Sudan Doktorlar Sendikası ise çatışma hattına yakın bölgelerdeki hastanelerin yüzde 72’sinin çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Sendikanın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Başkent ve eyaletlerdeki 82 hastaneden 59'u hizmet dışı kaldı.” denildi.

Sendika, 14 hastanenin bombalandığını, 19 hastanenin ise zorla boşaltıldığını bildirdi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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