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Dünya

Sudan ordusu, HDK komutanı Dagalu’nun sığınağından kaçtığını bildirdi

Sudan ordusu, dün sabahtan bu yana çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu’nun sığındığı yerden kaçtığını iddia etti.

Ömer Erdem  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Sudan ordusu, HDK komutanı Dagalu’nun sığınağından kaçtığını bildirdi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsyancı milis lider Hımidti, koruma ekibinin ve güvenliğinden sorumlu askerlerin çekilmesinin ardından sığınağından kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hımidti'nin ne zaman kaçtığı ve nerede gizlendiği konusunda bilgi verilmedi.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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