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Dünya

Sudan ordusu: Etiyopya ile savaş istemiyoruz ancak toprağımızdan da taviz vermeyiz

Sudan ordusu, Etiyopyalı milislerce sınır hattında askerlerini hedef alan saldırılar ve sınır ihlalleri nedeniyle Etiyopya ile savaş istemediklerini ancak taviz verecek topraklarının da olmadığını bildirdi.

Abbas M. Idris,Ömer Erdem   | 18.12.2020
Sudan ordusu: Etiyopya ile savaş istemiyoruz ancak toprağımızdan da taviz vermeyiz

Hartum

Sudan ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Etiyopya iyi ilişkilerimizin bulunduğu dost ve komşu ülke. Etiyopya ile sınırımız tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıktır. Savaş istemiyoruz ancak taviz verecek tek karış toprağımız yok. Sınırlarımızı son noktasına kadar savunmaktan geri durmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Sudan ordusundan çarşamba günü yapılan açıklamada, silahlı Etiyopyalı milislerin sınırı geçerek askeri konvoyu hedef aldığı saldırıda 4 Sudan askerinin hayatını kaybettiği, 12 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Sudan, doğu komşusu Etiyopya ile yıllardır sınırlar konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Sudan ordusuna göre, Etiyopya ordusunun desteklediği milis güçler, zaman zaman asker ve sivillerin yaşamını yitirdiği saldırılar gerçekleştiriyor.

Sınır ihlali ve saldırılar nedeniyle iki ülke daha önce de savaşın eşiğine gelmiş, karşılıklı itidal çağrıları sonrasında taraflar, sınır hattının belirlenmesi ve ortak korunması konusunda anlaşmıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, pazar günü Etiyopyalı mevkidaşı Abi Ahmed ile sınırın çizilmesi ve Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusunu görüşmüştü.

Etiyopya ordusunun, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyon sonrası 53 binden fazla kişi Sudan'a sığınmıştı.



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