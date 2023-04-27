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Dünya

Sudan ordusu, ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

Ahmed Satti  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Sudan ordusu, ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti

İstanbul

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz." denildi.

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.

IGAD çözüm girişimi

Doğu Afrika’da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün, mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatmak ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.

Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" ilkesel kabul ettiğini duyurmuştu.

HDK ise ateşkes ve IGAD girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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