Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,998.04
ETH/USDT
2,107.00
BTC/USDT
30,290.00
BIST 100
5,029.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı”nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyulacağını açıkladı

Sudan ordusu, uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.

Ahmet Satti  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyulacağını açıkladı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtti.

Sudan'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.


Ordudan yapılan açıklamada ise "Arabulucular ve uluslararası toplumla bir ateşkes konusunda herhangi bir koordinasyondan haberdar değiliz. İsyancıların 24 saatlik ateşkes ilan etmesi, saatler içerisinde alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken dün, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum'daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı." ifadesine yer verilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristlerin Zap'taki mağarasına girdi
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

Benzer haberler

Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyulacağını açıkladı

Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyulacağını açıkladı

Sudan’da orduyla çatışan HDK, ABD’nin ateşkes çağrısını kabul etti

BM Yüksek Komiseri Türk'ten Sudan'daki taraflara "masaya dönün" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını bildirdi
Darbeden iç kargaşaya: Sudan'ın bitmeyen güç mücadelesi

Darbeden iç kargaşaya: Sudan'ın bitmeyen güç mücadelesi
Sudan ordusu: Olaylar, yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişimidir

Sudan ordusu: Olaylar, yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişimidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet