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Dünya

Sudan ordu komutanı Burhan, ateşkes olmadan diyaloğun yarar getirmeyeceğini söyledi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Nisan’dan bu yana çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile siyasi bir diyalogun ateşkes olmadan fayda sağlamayacağını söyledi.

Ömer Erdem  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Sudan ordu komutanı Burhan, ateşkes olmadan diyaloğun yarar getirmeyeceğini söyledi

Hartum

Mısır’ın El Kahire haber kanalına telefonla bağlanan Burhan, “İsyan ihanettir. İsyancılar, hizmet tesislerini işgal ettiler, meskun mahallere girerek insanların hürriyetlerini ve mallarını gasbettiler, hayatlarını alt üst ettiler. Yerleşim yerlerinden çıkmadan ve başkentteki askeri mevcudiyetini sonlandırmadan HDK ile müzakerelerin bir anlamı yok. Ateşkes olmadan siyasi diyalog yarar getirmez.” dedi.

Sudan ordu komutanı, HDK’nin herhangi bir askeri mevkide bulunmadığına ancak varlıklarının meskun mahaller ve hizmet tesisleriyle sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Burhan, şunları söyledi:

“İsyancıların eylemleri nedeniyle ve halihazırdaki çatışmaların bir sonucu olarak özellikle Hartum'daki aileler ciddi zarar gördü. Askeri operasyonların yapıldığı Hartum dışında ülke genelinde durum istikrarlı ve tüm eyaletler temiz. HDK mensubu bazı vatanseverler orduya katılıyor. Hartum’da isyancılara karşı ihmalkar davranırsak çatışmalar diğer eyaletlere de yayılabilir. İsyancılar, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği’ne ait merkezleri, büyükelçilikleri, bankaları ve gümrükleri bile yağmaladılar. Uluslararasılaşmayı reddediyor, Sudanlıların vicdanına en yakın olan Arap ve Afrika girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Halkımızın menfaatlerini en iyi biz bildiğimiz için kimsenin bize herhangi bir şart dayatmasını istemiyoruz. Sivil yerlerin tahliyesi ateşkes için ön şartımızdır. Vatandaşların beklentileri bizim önceliğimizdir. HDK mensuplarının çoğu silah bıraktı ve halka karşı savaşmadı. Onların orduya katılmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. (HDK Komutanı) Muhammed Hamdan Dagalu ve (kardeşi) Abdürrahim Dagalu, yabancı savaşçılardan yardım istedi ve şahsi hırslarıyla Sudan devletini yok etmek istediler. İsyancıların geçtiğimiz günlerde yaptıkları, sonsuza dek yüzlerinden silinmeyecek kara bir lekedir. HDK’nin uygulamaları, Sudan halkının gelenek ve göreneklerine aykırı ve tüm uluslararası normları ihlal ediyor. İsyancılar, kınanacak tüm fiilleri işliyorlar ve onlar gitmeden biz de onlara ateş etmeyi bırakmayacağız.”

Ordunun başkentte HDK varlığını sonlandırmaya yakın olduğunu iddia eden Burhan, “Barışçıl çözüm, ülkedeki siyasi krizi çözmenin en iyi yoludur.” değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan’daki müzakereler

Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, Suudi Arabistan ve ABD'nin Sudan'daki taraflarca etkili bir ateşkes sağlanması, genişletilmiş müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlenmesi ve acil insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması çabaları kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 6 Mayıs'ta ön görüşmelere başlamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Cidde'deki görüşmelerde Sudanlı tarafların "halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların ulaştırılmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasına varılması ve zorunlu hizmetlerin yeniden sağlanması konusunda sorumluluklarını teyit ettiğini” bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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