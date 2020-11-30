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Dünya, Sudan

Sudan: İsrail heyeti, Sudan ordusuna ait savunma sanayi sistemlerini inceledi

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Süleyman, İsrail'den Hartum'a heyetin Sudan silahlı kuvvetleri savunma sanayi sistemlerini gezdiğini ve buradaki askerlerle görüştüğünü belirtti.

Ömer Erdem   | 30.11.2020
Sudan: İsrail heyeti, Sudan ordusuna ait savunma sanayi sistemlerini inceledi

Hartum

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Sözcüsü Muhammed el-Feki Süleyman, İsrail'den Hartum'a bir heyet geldiğini ve askeri konularda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Sudan'da bir gazeteye açıklamalarda bulunan Süleyman, İsrail heyetinin temaslarının siyasi değil askeri nitelikte olduğunu ancak şu an detaylarından bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Heyetin Sudan silahlı kuvvetleri savunma sanayi sistemlerini gezdiğini ve buradaki askerlerle görüştüğünü ifade eden Süleyman, temaslar esnasında İsrail ile normalleşme meselesinin ele alınmadığını kaydetti.

İsrail Ordu Radyosunda 23 Kasım'da yayımlanan haberde, İsrail'den bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'a gittiği, ziyaretin ana gündem maddesinin İsrail ile Sudan arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması olduğu bildirilmişti.

Sudan, İsrail ile normalleşen 5. Arap ülkesi oldu

Sudan hükümetinden yapılan açıklamalarda, söz konusu ziyaret hakkında bilgi sahibi olunmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan böylece Mısır (1979), Ürdün (1994) ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklayan 5. Arap ülkesi oldu. 

Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.

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