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Dünya, Sudan

'Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddediyoruz'

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddettiklerini söyledi.

Ömer Erdem   | 12.04.2019
'Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddediyoruz'

Hartum

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, "Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddediyoruz" ifadesini kullandı. 

Açıklamada devrime öncülük eden grupların (Sudan Meslek Odaları, muhalif partiler ve gençlik hareketleri) liderlerinden ülkenin kaosa sürüklenmesini engellemek ve Sudan halkının razı olacağı bir çözüme ulaşmak için diyalog kapısını açık tutmaları istendi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti. 

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu. 

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

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