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Dünya, Libya

Sudan Halk Kongresi Partisinden Libya’da meşru hükümetin desteklenmesi çağrısı

Sudan Halk Kongresi Partisi, Hartum hükümetinden, Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) desteklemesini istedi.

Ömer Erdem   | 10.06.2020
Sudan Halk Kongresi Partisinden Libya’da meşru hükümetin desteklenmesi çağrısı

Hartum

Sudan Halk Kongresi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı ordunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in milislerine karşı büyük başarılar elde etmesinden sonra, darbeci Hafter ve destekçileri, UMH güçlerinin ilerleyişini durdurmak için ateşkes ve siyasi çözüm arayışına gitti.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan hükümetine Libya’daki meşru hükümeti desteklemek için uluslararası toplumla aynı safta yer alması çağrısı yapıldı.

Sudan Halk Kongresi Partisi, dış güçlere, Bingazi’deki yasa dışı unsurları desteklemeye son vermeleri ve paralı askerlerini Libya topraklarından çekmeleri çağrısında bulundu.


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