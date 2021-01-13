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Dünya

Sudan: Etiyopya askeri helikopterinin hava sahamızı ihlalinin tehlikeli sonuçları olabilir

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya ordusuna ait bir askeri helikopterin Sudan hava sahasını ihlalini, "bölgede gerginliği daha da tırmandıracak tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Ömer Erdem   | 13.01.2021
Sudan: Etiyopya askeri helikopterinin hava sahamızı ihlalinin tehlikeli sonuçları olabilir

Hartum

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etiyopya savaş uçağı, Sudan hava sahasını ihlal etti. Bunun sınır bölgesinde gerginliği daha da artıran tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülke ilişkilerinin geleceği ve Afrika Boynuzu bölgesinin güven ve istikrarı için oluşturacağı tehdit göz önüne alındığında, bu düşmanca hareketlerin gelecekte tekrarlanmamasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve dün Etiyopya jetlerinin anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da artmıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine, 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

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