Euro
8.81
Dolar
7.38
BIST 100
1,104.27
Altın
1,986.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi 'İsrail' açıklaması sonrası görevden alındı

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Sözcü Bedevi'nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi.

Abbas M. Idris   | 19.08.2020
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi 'İsrail' açıklaması sonrası görevden alındı

Istanbul

Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, "İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine" ilişkin sözleri sonrası görevinden alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Bedevi'nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi.

Sözcü Bedevi'nin "İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." ifadesi, ülkede gündem olmuştu.

Bu sözlerin hemen ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün açıklama yaparak, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığını ve sözcüye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da vermediğini belirtmişti.

"Dışişleri Bakanlığının, "Sözcü Haydar Bedevi'nin, Sudan'ın İsrail ile ilişki kurmak için çabaladığına dair sözleri şaşkınlıkla karşılandı." ifadesi kullanılan açıklamasında, kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedildiğinin altı çizilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını artmaya devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti
Asya ülkeleri Kovid-19 nedeniyle 'evden çalışmaktan' memnun

Benzer haberler

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi 'İsrail' açıklaması sonrası görevden alındı

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi 'İsrail' açıklaması sonrası görevden alındı

Katar: Gazze'deki gerginliğin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Pakistan Başbakanı Han: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir

Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir