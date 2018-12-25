Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörler ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor." dedi.

HARTUM

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkenin orta kesimindeki El-Cezire eyaletinde bulunan Veddi Haddad stadında toplanan kalabalığa hitap etti.

Beşir, "Düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörler ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor." dedi.

Statta toplanan kalabalığın "tüm hainlere, ajanlara ve kendisinin yakalanarak hapse atıldığı söylentisini yayanlara" cevap niteliğinde olduğunu söyleyen Beşir, "İşte şu anda aranızdayım." diye konuştu.

Söz konusu kişilerin yargılanacağı sözü veren Beşir, hükümetin halkın yaşam şartlarını iyileştirmek için kalkınma ve yeniden yapılandırma projelerine hız verdiğini ifade etti.

Beşir, Sudan halkına "hainlere, ajanlara ve klavye kahramanlarına" itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bugün düzenlenen gösteriye polis müdahale etmiş, çok sayı kişi gözaltına alınmıştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin dün yaptığı ilk açıklamasında "reform sözü" vermişti.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Husameldin Badawi Ahmed Almayl, Safiye Karabacak







