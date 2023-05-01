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Dünya

Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti

Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

Ömer Erdem  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti

Hartum

Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

HDK’den yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sudan’da ordu ile HDK arasında başkent Hartum’un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Ordudan HDK’ye hastaneyi askeri karargaha dönüştürme suçlaması

Ordu, HDK’yi Şarku Nil kentinde bir hastaneyi yoğun bakımdakiler dahil boşaltarak ve cephaneyle doldurarak askeri karargaha dönüştürmekle suçladı.

Bu arada Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 13 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan gecesi yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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