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Dünya

Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi

Sudan’da askerin yönetime el koymasına tepki olarak ülke genelinde bugün düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ömer Erdem   | 13.11.2021
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı

Hartum

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ordunun kararlarını reddeden göstericilere polisin gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahalesinde 5 kişi yaşamını yitirdi. Olaylarda 20 kişi de yaralandı.

25 Ekim’den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 20 oldu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu. 

Burhan, iki gün önce yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

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