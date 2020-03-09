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Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ömer Erdem   | 09.03.2020
Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Hartum

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

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