Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Hartum
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.
Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.