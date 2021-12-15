Dolar
14.63
Euro
16.50
Altın
1,769.44
ETH/USDT
3,893.50
BTC/USDT
48,720.00
BIST 100
2,161.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk siyasi güçlerin, yeni hükümetin kurulması için diyalog yürüttüğünü bildirdi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Aralık 2018 devrimini destekleyen siyasi güçlerin yeni hükümetin kurulması için derin diyalog yürüttüğünü kaydetti.

Ömer Erdem   | 15.12.2021
Sudan Başbakanı Hamduk siyasi güçlerin, yeni hükümetin kurulması için diyalog yürüttüğünü bildirdi

Hartum

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 21 Kasım'da siyasi anlaşmayı imzaladıktan sonra tüm siyasi güçlerle yürütülen diyalog henüz neticelenmediği için hükümetin kurulamadığını belirtti.

Ulusal bir uzlaşıya varmak için çalışıldığını söyleyen Hamduk, demokratik geçiş sürecini başarılı kılmak ve güçlendirmek için geniş katılımlı bir cephe kurulacağını ifade etti.

Hamduk, "Bu uzlaşı, safları birleştirmek, hükümeti kurmak için bir mekanizma oluşturmak, geçiş döneminin kurumlarını tamamlamak ve çalışmaları denetlemek için ulusal bir çerçeve oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Hamduk, silahlı gruplarla imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, barış sürecinin tamamlanması, ekonomik durumunun iyileştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve adil seçimlerden sonra demokratik geçiş sürecinin tamamlanması için çalışacaklarını bildirdi.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anlaşma, Türkiye, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Kanada, Troyka ülkeleri ve çoğu Arap ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ve Komünist Partisi gibi siyasi güçler tarafından reddedilmiş, ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde azaldı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı

Benzer haberler

Sudan Başbakanı Hamduk siyasi güçlerin, yeni hükümetin kurulması için diyalog yürüttüğünü bildirdi

Sudan Başbakanı Hamduk siyasi güçlerin, yeni hükümetin kurulması için diyalog yürüttüğünü bildirdi

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 45’e yükseldi

Sudan'da 'askeri darbe' karşıtı gösteriler sürüyor

Türkiye'nin Sudan'da yaptırdığı hastanede ülkenin ilk 'gebe okulu' programı açıldı

Türkiye'nin Sudan'da yaptırdığı hastanede ülkenin ilk 'gebe okulu' programı açıldı
Sudan güvenlik güçleri kaçırılan iki Türk vatandaşını kurtarıp büyükelçiliğe teslim etti

Sudan güvenlik güçleri kaçırılan iki Türk vatandaşını kurtarıp büyükelçiliğe teslim etti
Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı