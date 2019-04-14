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Dünya

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'bağımsız başbakan adayı belirlenmesi' taahhüdü

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi. Konsey, Savunma Bakanı Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Ömer Erdem,Ali Semerci   | 14.04.2019
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'bağımsız başbakan adayı belirlenmesi' taahhüdü

Hartum

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

Konsey, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

Savunma Bakanı Avf emekli edildi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Ebubekir Mustafa ise konsey tarafından İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğüne getirildi.

Washington Büyükelçisi görevden alındı

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata da Askeri Geçiş Konseyi tarafından görevinden alındı.

"Protestolara katılanlar serbest bırakılacak"

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Etiyopya gibi ülkelerin liderleriyle görüşmeler başlattık." denildi.

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