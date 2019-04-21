Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan: Devrik lider Ömer el-Beşir hapishanede

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir'in hapishanede olduğunu açıkladı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 21.04.2019
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan: Devrik lider Ömer el-Beşir hapishanede

Hartum

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir'in hapishanede olduğunu açıkladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor