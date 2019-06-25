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Dünya, Sudan

Sudan AGK Başkan Yardımcısı Hmidti: Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü çözümler getireceğiz

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hmidti, "Bir an önce teknokrat hükümeti kurulması için çabalıyoruz. Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü çözümler getireceğiz." dedi.

Ömer Erdem   | 25.06.2019
Sudan AGK Başkan Yardımcısı Hmidti: Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü çözümler getireceğiz

Sudan

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, ülkesinin anayasal boşluğu kaldıramayacağını belirterek, "100 kişilik akiller komisyonu oluşturulması önerimiz var. Bir an önce teknokrat hükümeti kurulması için çabalıyoruz. Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü çözümler getireceğiz." dedi.

Güney Kurdufan eyaletinde halka seslenen Hmidti, "Afrika Birliği'nin girişimini reddetmiyoruz. Müzakerelerde geç kalındı. Etiyopyalı ara bulucunun girişiminin detaylarını televizyondan öğrendim." diye konuştu.

Devlet Başkanlığı ve parlamentoda muhalefet ile eşit şekilde temsili kabul edeceklerini belirten Hmidti, "Sorunumuz geçici yasama meclisinde (parlamento). Meşruiyetini askeri konseyden almış ve seçilmemiş bir parlamentonun üyeleri nasıl kanun çıkarabilir?" ifadelerini kullandı.

Askeri Konseyin silahlı hareketlerle iletişim kurmak ve müzakereler için komite kurduğunu hatırlatan AGK Başkan Yardımcısı, vakit ve sayı belirtmeden silahlı hareketlere mensup tutukluların serbest bırakılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Hmidti, Güney Kurdufan eyaletinde barışın sağlanması için Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey’in (SPLM-N) Güney Kurdufan kanadının lideri Abdulaziz el-Hulu'ya özel temsilci gönderildiğini belirtti.

"Ülkede tek bir siyasi tutuklu kalmadı"

Hmidti, ülkede tek bir siyasi tutuklu bulunmadığını sözlerine ekledi.

İkiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

AGK Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için kararname çıkarmıştı.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberinde, AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti başkanlığında kurulacak Yüksek Komite'nin üyelerinin, AGK Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, Siyasi Komite Başkan Yardımcısı Yasir Abdurrahman Hasan ve Tümgeneral Usame el-Avad Muhammedin'den oluşacağı belirtilmişti.

Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri, 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, 2,5 milyon kişi evsiz kaldı.

Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den bu yana hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

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