Stoltenberg, Putin'in nükleer adımının 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğunu söyledi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.
Washington DC
Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.
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Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır." dedi.
Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.