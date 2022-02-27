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BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplandı
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Stoltenberg, Putin'in nükleer adımının 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 27.02.2022
Stoltenberg, Putin'in nükleer adımının 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğunu söyledi

Washington DC

Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır." dedi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

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