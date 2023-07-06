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Dünya

Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yapılan toplantının ardından Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceğini bildirdi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nın beşincisi, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Toplantıya katılan Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, toplantıyı "verimli" olarak değerlendirdi.

Finlandiya ve İsveç'in, Madrid'de NATO üyeliği başvurusu hakkında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın gereklerini yerine getirdiğini savunan Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin teröre karşı birlikte durduklarını ifade etti.

Stoltenberg, Finlandiya'nın nisanda ittifaka katıldığını belirterek, "İsveç'in de ittifaka katılma zamanı gelmiştir. İsveç'in Üçlü Muhtıra kapsamında yapması gerekenleri yerine getirdiği konusunda açık oldum." diye konuştu.

Bugünkü toplantıya katılan tarafların iyi ilerleme sağlandığı konusunda mutabık kaldığını belirten Stoltenberg, "Hepimiz İsveç'in tam üyeliğinin tüm müttefiklerin güvenlik açısından çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz ve hepimiz bu süreci en kısa sürede tamamlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İsveç'te, Türkiye'ye ve NATO'ya karşı gösteriler yapıldığını gördük. Bunlar İsveç'in NATO'ya katılmasını durdurmak, terörle mücadele işbirliğini sekteye uğratmak ve ittifakımızı zayıflatmayı amaçlıyor. Şunu iyi görmeliyiz; bu provokasyonlardan tek faydalanacak olanlar NATO'yu bölmek isteyenlerdir. İsveç'in üyeliğinin gecikmesi PKK'yı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i memnun edecektir."

Erdoğan ile Kristersson NATO Zirvesi'nde görüşecek

İsveç'in üyeliğinin yakında mümkün olabileceğini teyit ettiklerini dile getiren Stoltenberg, "İsveç'in üyeliğinin onaylanması Türkiye ile işbirliğinin biteceği anlamına gelmez. Finlandiya'nın çalışmalarının bugün gösterdiği gibi, bunun tam tersi olacaktır." dedi.

Stoltenberg, ayrıca 11 Temmuz'da Vilnius'ta başlayacak iki günlük NATO Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi.

Stoltenberg, "Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ulf Kristersson'un katılacağı bir toplantı düzenleyeceğim." diye konuştu.

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