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Dünya

Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bu ülkenin NATO üyelik sürecini tamamlamasının önemini görüştüğünü bildirdi.

Selen Temizer   | 25.01.2023
Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik

Brüksel

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kristersson ile görüştüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını koruması için verilen desteğin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamasının önemine de değindik." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri açıklamalarında sık sık Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu, Üçlü Ahitname çerçevesince Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylayacağından emin olduğunu dile getiriyor.

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