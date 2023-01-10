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Dünya

Stoltenberg: AB ve NATO ortaklığını üst seviyeye taşımaya kararlıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB işbirliği hakkında ortak deklarasyona ilişkin, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

Selen Temizer   | 10.01.2023
Stoltenberg: AB ve NATO ortaklığını üst seviyeye taşımaya kararlıyız Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

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