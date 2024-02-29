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Dünya

STK'lerden ortak çağrı: AB ve üye ülkeler, UNRWA'ya finansmanı sürdürmeli

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası 17 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları sürdürme çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
STK'lerden ortak çağrı: AB ve üye ülkeler, UNRWA'ya finansmanı sürdürmeli

Brüksel

Bazıları Brüksel merkezli 17 uluslararası STK, ortak yazılı açıklamalarında, UNRWA'ya sağlanan fonların kesilmesi veya bu konudaki potansiyel risk nedeniyle derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, diğer yardım kuruluşlarının UNRWA'nın Gazze'deki merkezi rolüne alternatif olamayacağı, mevcut krizin ortasında birçok kuruluşun UNRWA'nın ortaklığı ve desteği olmadan operasyonlarını sürdürmekte dahi zorluk çekeceği vurgulandı.

"UNRWA'nın bu krizdeki insani rolü vazgeçilmezdir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansmanın herhangi bir şekilde duraklatılması veya askıya alınması, UNRWA'nın misyonu ve onun daha geniş bölgedeki 30 binden fazla personeli için de büyük sorunlar teşkil ediyor. Kuruluş, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor. Kritik bir zamanda Gazze yardım operasyonunun zarar görmemesi için bağışçıların UNRWA'ya mümkün olan en kısa sürede destek vermeye devam etmeleri zorunludur."

Açıklamada, 158 UNRWA personelinin öldürüldüğü, 155 tesisinin zarar gördüğü belirtilerek, "UNRWA çalışanları bu benzeri görülmemiş şiddetin ortasında hizmet vermeye devam ediyor. Finansmanın askıya alınmasının, dikkatle değerlendirilmesi gereken daha geniş bölgesel etkileri olacaktır. UNRWA, Gazze'nin yanı sıra 4 bölgede daha (Batı Şeria-Doğu Kudüs, Lübnan, Suriye, Ürdün) faaliyet göstererek eğitim ve sağlık gibi kritik hizmetleri sunuyor." ifadesi kullanıldı.

UNRWA hakkındaki iddiaların Gazze'deki sivil nüfusu daha fazla etkilemeden soruşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu kuruluşların imzası yer aldı:

International Rescue Committee, MdM International Network, Handicap International, Norwegian Refugee Council, CARE International, Eurochild, Plan International, Mercy Corps, ActionAid International, Première Urgence Internationale, Save the Children, Action Against Hunger, Oxfam, Danish Refugee Council, Refugees International, War Child Alliance, DanChurch Aid.

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