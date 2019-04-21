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Dünya

Sri Lanka'da şef aşçısı olarak çalışan Bostancı: Sri Lanka'da böyle saldırılar beklenmiyordu

Sri Lanka'da bir otelde şef aşçısı olarak çalışan Bostancı, "Bu ülkede böyle saldırılar kesinlikle beklenmiyordu. Bu insanlar etrafta biraz yüksek sesle konuşulunca bile kavga çıktı sanıyor." dedi.

Tevfik Durul   | 21.04.2019
Sri Lanka'da şef aşçısı olarak çalışan Bostancı: Sri Lanka'da böyle saldırılar beklenmiyordu

Ankara

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da Hilton Colombo Otel'de çalışan şef aşçı Erkan Bostancı, ülkede meydana gelen terör saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saldırıların hedeflerinden Kingsbury Otel'in yanındaki otelde aşçı olarak çalıştığını aktaran Bostancı, kendi çalıştığı otele yönelik bir saldırı yaşanmadığını söyledi.

Bostancı, ülkedeki otellerde güvenliğin üst seviyede olmadığını belirterek, saldırıların hedefindeki noktalara giriş ve çıkışın rahatlıkla yapılabildiğini kaydetti.

Çalıştığı otelde Paskalya kutlamaları hazırlıklarının yapıldığı sırada saldırıların yaşandığını kaydeden Bostancı, olay sırasında otel içinde çalıştığı için patlamaları duymadığını aktardı.

Bostancı, "Bu ülkede böyle saldırılar kesinlikle beklenmiyordu. Bu insanlar etrafta biraz yüksek sesle konuşulunca bile kavga çıktı sanıyor." dedi.

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