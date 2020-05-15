Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,748.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi

Sri Lanka'da koronavirüsten ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.05.2020
Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan siyasetçilerden Sri Lanka'nın eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin Kovid-19 ölülerine yönelik keyfi uygulamaları ve doğal nedenlerden yaşamını yitirip virüs şüphesiyle krematoryumda yakılanlar için Yüksek Mahkeme'ye temel insan hakları dilekçesi sundum." ifadesini kullandı.

Müslüman milletvekillerinden Seyid Emir Ali, Abdullah Muhammed Mahroof ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ahmed Bhaila da Sağlık Bakanlığının söz konusu kararını durdurması için dilekçe yazdıklarını açıkladı.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, virüsten yaşamını yitirenlerin cesedinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan ölen 9 kişiden 4'ünün Müslüman, 2'sinin Hristiyan olduğu açıklanmıştı.

Sağlık yetkilileri, 28 ve 30 Mart'ta vefat eden 2 Müslümanın cesedini, cenaze namazları kılınmadan krematoryumda yakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi
Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi
Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin 133'e ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 610'a yükseldi

Benzer haberler

Brezilya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Brezilya'da Sağlık Bakanı istifa etti

İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi

Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber

Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin 133'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin 133'e ulaştı
Avrupa Parlamentosu'ndan 2 trilyon avroluk kurtarma paketi çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan 2 trilyon avroluk kurtarma paketi çağrısı