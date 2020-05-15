Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi
Sri Lanka'da koronavirüsten ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.
Kuala Lumpur
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Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.
Başvuruda bulunan siyasetçilerden Sri Lanka'nın eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin Kovid-19 ölülerine yönelik keyfi uygulamaları ve doğal nedenlerden yaşamını yitirip virüs şüphesiyle krematoryumda yakılanlar için Yüksek Mahkeme'ye temel insan hakları dilekçesi sundum." ifadesini kullandı.
Müslüman milletvekillerinden Seyid Emir Ali, Abdullah Muhammed Mahroof ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ahmed Bhaila da Sağlık Bakanlığının söz konusu kararını durdurması için dilekçe yazdıklarını açıkladı.
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, virüsten yaşamını yitirenlerin cesedinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan ölen 9 kişiden 4'ünün Müslüman, 2'sinin Hristiyan olduğu açıklanmıştı.
Sağlık yetkilileri, 28 ve 30 Mart'ta vefat eden 2 Müslümanın cesedini, cenaze namazları kılınmadan krematoryumda yakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.