Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarından 10'unun cenazesi defnedilecekleri anıt mezarlığa taşındı

[1/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[2/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[3/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[4/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[5/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[6/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[7/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[8/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[9/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[10/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[11/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[12/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[13/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[14/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[15/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[16/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[17/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[18/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[19/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[20/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[21/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[22/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[23/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[24/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[25/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[26/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[27/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[28/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[29/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[30/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[31/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[32/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[33/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[34/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[35/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[36/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[37/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[38/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[39/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[40/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[41/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[42/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[43/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[44/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[45/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[46/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[47/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

[48/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.