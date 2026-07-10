Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarından 10'unun cenazesi defnedilecekleri anıt mezarlığa taşındı

[1/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[2/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[3/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[4/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[5/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[6/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[7/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[8/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[9/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[10/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[11/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[12/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[13/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[14/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[15/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[16/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[17/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[18/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[19/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[20/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[21/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[22/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[23/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[24/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[25/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[26/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[27/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[28/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[29/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[30/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[31/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[32/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[33/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[34/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[35/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[36/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[37/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[38/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[39/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[40/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[41/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[42/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[43/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[44/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[45/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[46/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[47/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
[48/48] Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.