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Dünya

Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının mezarları kemik ilavesi için yeniden açılıyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'teki soykırımda hayatını kaybeden ve geçen yıllarda Potoçari Anıt Mezarlığı'na eksik kemik kalıntılarıyla defnedilen kurbanların mezarları yeniden açılacak.

Ahmet Nurduhan   | 12.07.2022
Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının mezarları kemik ilavesi için yeniden açılıyor

Srebrenitsa

Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla 50 kurbanın daha toprağa verildiği anıt mezarlıkta bulunan yeni kemik kalıntılarının eklenmesi için kabirlerin açılması işlemlerine başlandı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, 7 iş günü sürecek çalışmalar kapsamında 85 mezarın açılacağı belirtilerek "Toprağa verilen soykırım kurbanlarının daha sonra bulunan kemikleri ilave edilecek." ifadesi kullanıldı.

Bu amaçla her gün 13, son gün ise 7 mezarın açılacağı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 1000'e yakın mezarın yeniden açıldığı kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla dün düzenlenen cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine ise henüz ulaşılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

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