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Dünya

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Hırvatistan'da anıldı

Hırvatistan'daki Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi, başkent Zagreb'de, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da işlenen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın kurbanları anısına yürüyüş düzenledi.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Srebrenitsa soykırımının kurbanları Hırvatistan'da anıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Soykırımın 28'inci yılı dolayısıyla Zagreb'deki Josip Jelacic Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile yüzlerce kişi katıldı.

Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Armin Hodzic, yaptığı açıklamada, soykırımın, aradan 28 yıl geçmesine rağmen hala inkar edildiğini vurgulayarak, bu yıl ilk kez böyle bir yürüyüş düzenlendiğini ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde "Srebrenitsa, unutulmasın" yazılı dövizler taşıdı.

30 soykırım kurbanı toprağa veriliyor

Bu yılki törenlerde soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı, cenaze namazı kılınarak toprağa veriliyor.

Soykırımın 28. yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci, öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlısı ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı bugün 6 bin 751'e yükselecek.

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