Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının cenazeleri, Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı

[1/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı.
[2/24] 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı.
[3/24] Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[4/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[5/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[6/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[7/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[8/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[9/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[10/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[11/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[12/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[13/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[14/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[15/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[16/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[17/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[18/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[19/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[20/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[21/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[22/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[23/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
[24/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.