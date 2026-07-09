Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının cenazeleri, Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı

Cenazelerin bulunduğu araç, sabah saatlerinde Bosna Hersek'in Visoko şehrinden hareket ederek, konvoy eşliğinde başkent Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçti.

Cenazeleri taşıyan konvoy, gelenek olduğu üzere önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve yüzlerce Saraybosnalı, 10 kurbanın cenazesini taşıyan araçlara çiçek bıraktı ve dua etti. Bazı vatandaşlar, dua ederken gözyaşı döktü.

[1/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. [2/24] 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. [3/24] Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [4/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [5/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [6/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [7/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [8/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [9/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [10/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [11/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [12/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [13/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [14/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [15/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [16/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [17/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [18/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [19/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [20/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [21/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [22/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [23/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [24/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. × [1/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. [2/24] 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. [3/24] Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [4/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [5/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [6/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [7/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [8/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [9/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [10/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [11/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [12/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [13/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [14/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [15/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [16/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [17/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [18/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [19/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [20/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [21/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [22/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [23/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. [24/24] Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti tamamlanan 10 kurbanın cenazesi, Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentinden Potoçari Anıt Mezarlığı’na doğru yola çıktı. 10 tabuttan oluşan cenaze konvoyunun geçişi sırasında hayatını kaybedenler için dualar edildi, tabutların üzerine çiçekler bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin naaşları soykırımın 31. yıl dönümünde, 11 Temmuz günü Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre duran konvoy, Potoçari bölgesindeki anıt mezarlığa uğurlandı.

Cenazelerin uğurlama törenine devlet yetkilileri, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de katıldı.

Soykırımın 31. yılında 10 cenaze defnedilecek

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari bölgesine ulaşması beklenen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında muhafaza edilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilecek 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

“Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic.”

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından kemikleri bulunup kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.

Bu yılki anma törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 782 olacak.