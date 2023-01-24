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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Spiegel dergisi, "Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceğini" iddia etti

Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü.

Cüneyt Karadağ   | 24.01.2023
Spiegel dergisi, "Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceğini" iddia etti

Berlin

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı.

Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Spiegel'in haberinde, Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.

Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi.

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