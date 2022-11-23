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Dünya

SpaceX Falcon 9 roketi ABD'deki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan uzaya fırlatıldı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketi ile Eutelsat 10B iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Islam Doğru   | 23.11.2022
SpaceX Falcon 9 roketi ABD'deki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan uzaya fırlatıldı

New York

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yapılan fırlatma, yerel saat ile 21.57’de gerçekleşti.

NASA’nın internet sitesinde, Eutelsat 10B iletişim uydusunun, Amerika kıtası, Atlantik Okyanusu, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki müşterilere deniz ve uçak içi geniş bant, veri ve video bağlantısı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

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