Soykırım kurbanlarının cenazeleri anıt mezarlığa taşındı

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

POTOÇARİ

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitiren 35 kurbanın cenazeleri, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 23. yılı nedeniyle yarın düzenlenecek anma töreni ve kılınacak cenaze namazının ardından kimlikleri tespit edilen 35 kurban daha toprağa verilecek.

Visoko şehrinden dün yola çıkan ve Potoçari'ye ulaşan yeşil çuhaya sarılı tabutlar, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilmişti.

Barış Yürüyüşü'ne katılanların Potoçari'ye ulaşmasının ardından omuzlara alınarak fabrikadan çıkarılan tabutlar, yarın cenazelerin defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştırıldı.

Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Kurban yakınları tabutların başında sevdikleriyle son kez vedalaştı, gözyaşı döktü.

Tabutlar gece boyunca Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kalacak. Kurbanların cenazeleri yarın öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yarın yapılacak törenle cenazeleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı 6 bin 610'a yükselecek.

Bu yıl defnedilecek 35 kurbandan en genç olanı 16 yaşındayken öldürülen Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşında öldürülen Sahin Halilovic olacak.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Öldürülen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Muhabir: Kayhan Gül