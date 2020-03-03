Euro
6.91
Dolar
6.20
BIST 100
108,997.50
Altın
1,595.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar

Çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla kişiye duyurmak için multimedya içerikleri hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla alınan çizme ve çorapları İdlib'deki kamplarda dağıttı.

Esra Hacioğlu   | 03.03.2020
Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

İdlib

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdüren siviller, ağırlaşan kış koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Human Movie Team gönüllüleri, Anadolu Ajansının İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraflarından etkilenip sosyal medya üzerinden çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımla alınan 3 bin 600 çizme ve çorap, İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki çadır kamplarda dağıtıldı.

Human Movie Team gönüllülerinden Merve Verim, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının 2011 yılından beri sürdüğünü hatırlatarak özellikle Aralık 2019’dan sonra artan bombardımanlar sebebiyle sivillerin güvenli bölgelere göç etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

AA'nın İdlib'den yayımladığı bazı fotoğraflardan çok etkilendiklerini kaydeden Verim, sözlerine şöyle devam etti:

"Human Movie Team gönüllü ekibi olarak fotoğrafları görünce ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kampanya başlatmaya karar verdik. 'Onlar Üşürken Biz Isınamıyoruz' sloganıyla bir kampanya başlattık ve bu kapsamda toplanan yardımlarla alınan 3 bin 600 çizme ve çorabı çadır bölgelerine ulaştırdık."

Bölgede göçün artarak devam ettiğinin belirten Verim, "Burada gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün vicdan sahiplerini bir şeyler yapmaya, ellerinden ne geliyorsa destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar

Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü

Almanya Başbakanı Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin yok

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin yok
AB'den 'Avrupa'ya göçmen akınının kaynağı İdlib'deki durumdur' açıklaması

AB'den 'Avrupa'ya göçmen akınının kaynağı İdlib'deki durumdur' açıklaması