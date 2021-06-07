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Dünya

Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tufan Aktaş   | 07.06.2021
Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

İstanbul

Somali ulusal televizyonu SNTV'nin haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde başlayan güvenlik operasyonu üçüncü haftasında devam ediyor.

Operasyonda şimdiye kadar 100'den fazla terörist öldürüldü.

Somali ordusu, 3 Haziran'da, Türkiye'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun başındaki Tümgeneral Mohamed Abdiwahid'in Orta Şabel'de militanlarla girilen çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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