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Dünya

Somali'de patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.

Tufan Aktaş,Abdirahman Mugare   | 23.02.2021
Somali'de patlama

İstanbul

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