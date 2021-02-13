Somali'de parlamento binasının girişinde şiddetli patlama
Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Mogadişu
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.