Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'de parlamento binasının girişinde şiddetli patlama

Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Adam Abu-bashal   | 13.02.2021
Somali'de parlamento binasının girişinde şiddetli patlama

Mogadişu

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

Somali'de parlamento binasının girişinde şiddetli patlama

Somali'de parlamento binasının girişinde şiddetli patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli patlama

Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim süreci için eyalet başkanlarıyla yeniden görüşecek
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Somali'nin istikrarı tehlikede

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Somali'nin istikrarı tehlikede
Hatay'da infilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi

Hatay'da infilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi