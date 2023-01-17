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Dünya

Somali'de ordu, 12 yıldır Eş-Şebab'ın kontrolünde bulunan Harardhere kentini geri aldı

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'ın 12 yıldır elinde bulunan Harardhere kentinde kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.

Ekip   | 17.01.2023
Somali'de ordu, 12 yıldır Eş-Şebab'ın kontrolünde bulunan Harardhere kentini geri aldı

Mogadişu

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Eş Şebab'ın kontrolündeki Harardhere kentini çatışmasız şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakan Nur, Galcad ve Ceeldheer kentlerinin de terör örgütünden geri alındığını belirtti.

Eş-Şebab tarafından ele geçirilen ilk şehirler arasında yer alan Harardhere, örgütün merkezleri arasında bulunuyordu.

Ülkede örgüte yönelik operasyonlar sürerken, Eş-Şebab sık sık kent ve kasaba merkezlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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