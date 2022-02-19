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Dünya

Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi

Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Tufan Aktaş   | 19.02.2022
Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, bir canlı bombanın kafede kendini patlatması sonucu birçok ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

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