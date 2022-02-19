Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi
Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.
İstanbul
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, bir canlı bombanın kafede kendini patlatması sonucu birçok ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.
Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.