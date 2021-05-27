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Dünya

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizini çözerek 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 27.05.2021
Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı

İstanbul

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, başkent Mogadişu'da düzenlenen Ulusal Seçim Danışma Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, federal yönetim ile eyalet liderleri arasında seçim krizine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Roble, seçim süreciyle ilgili anlaşmayı "tarihi" bir an olarak nitelendirerek, liderlerin 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizinin çözümüne yönelik salı günü anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı koltuğu bırakmadı

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 8 Şubat 2021'de görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

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