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Dünya

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 16.08.2020
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

Abuja

Somali'de ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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