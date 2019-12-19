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Dünya

Somali son 25 yılın en büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya

Somali'nin son 25 yılda görülen en şiddetli çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Tufan Aktaş   | 19.12.2019
Somali son 25 yılın en büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya

İstanbul

Doğu Afrika'da her geçen gün daha fazla tarım arazisini tehdit etmeye başlayan çöl çekirgesi sürüleri, Somalili çifçilere zor günler yaşatıyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü yaptığı açıklamada, Somali ve Etiyopya’da yaklaşık 70 bin hektarlık arazinin çöl çekirgelerinin istilasından etkilendiğini duyurdu.

Somali’de gelecek 6 ay içerisinde 100 bin hektardan fazla arazinin korunmaya ihtiyaç duyacağı belirtilen açıklamada, orta ve uzun dönemli müdahale planlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ülkenin son 25 yılda görülen en büyük zararı gördüğünü belirten örgüt, çekirge sürülerinin Kenya, Cibuti, Eritre, Güney Sudan ve Sudan’da etkisini genişletebileceği uyarısında bulundu.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, bir günde binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

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