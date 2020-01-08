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Dünya

Somali’de hükümet binalarının yakınlarında patlama

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Tufan Aktaş   | 08.01.2020
Somali’de hükümet binalarının yakınlarında patlama

İstanbul

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

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