Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Abuja
Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.
To our brotherly Republic of Turkey and H.E @RTErdogan, on behalf of our nation and myself, we join you in prayers and remembrance of the selflessness of your martyrs and the deep resolve of your courageous citizens to protect your Republic. Our thoughts are with you. pic.twitter.com/JpWQVQbnRQ— Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) July 15, 2020
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