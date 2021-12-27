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Dünya

Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu tarafından kendisinin "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa alınması kararı sonrası orduya, hükümetin emirlerine uyması çağrısı yaptı.

Gökhan Kavak   | 27.12.2021
Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı

Mogadişu

Yerel basındaki habere göre Roble, "Silahlı Kuvvetleri, direkt olarak hükümetten ve Başbakan'dan emir almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Emirlerine karşı çıkanlara karşı derhal harekete geçeceğinin altını çizen Başbakan Roble, askeri güçlerin, hükümetin ve kendisinin emirlerine uymasını istedi.

Roble ayrıca Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'yu, yasa dışı şekilde görevde kalmak için seçimleri ertelemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında siyasi kriz derinleşiyor

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa almıştı.

Roble'nin anayasal görevini yerine getirdiği altı çizilen açıklamada, kendisinin ülkeyi barışçıl bir seçime götürmek için tüm adımları attığı vurgulanmıştı.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlamıştı. Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları ise ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık’ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

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