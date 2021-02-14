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Dünya

Somali Adalet Bakanı Nur: Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum

Somali Adalet Bakanı Nur, "Türkiye gibi yıllardır terör belasıyla mücadele eden Somali de yüz binlerce masum evladını teröre kurban verdi. Bir Somalili olarak Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Esma Arslan   | 14.02.2021
Somali Adalet Bakanı Nur: Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum

Dakar

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Nur, Twitter hesabından, Somali ve Türk bayrağı simgelerini kullanarak Türkçe paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye gibi yıllardır terör belasıyla mücadele eden Somali de yüz binlerce masum evladını teröre kurban verdi. Bu yüzden de bir Somalili olarak Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum. Dost ve kardeş Türk halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun."

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