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Dünya

SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Suriye ayaklanmalarının başından bu yana 497'si işkenceyle olmak üzere 3 bin 207 Filistin uyruklu mülteciyi öldürdüğünü bildirdi.

Ömer Koparan, Eşref Musa   | 21.10.2022
SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü Fotoğraf: İzzeddin Kasım/AA

Ankara

SNHR'nin yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Ekim 2022 tarihleri arasında Esed rejiminin, düzenlediği hava ve kara saldırıları ile alıkoyduklarına yaptığı işkenceyle 352'si çocuk, 312'si kadın 3 bin 207 Filistinli sivili öldürdüğü ifade edildi.

Esed rejimi 2 bin 721 Filistinliyi halen alıkoyuyor

SNHR, 21'i çocuk, 28'i kadın 2 bin 721 Filistinli mültecinin ise halen Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulduğu bilgisini paylaştı.

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