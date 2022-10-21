SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Suriye ayaklanmalarının başından bu yana 497'si işkenceyle olmak üzere 3 bin 207 Filistin uyruklu mülteciyi öldürdüğünü bildirdi.
Ankara
SNHR'nin yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Ekim 2022 tarihleri arasında Esed rejiminin, düzenlediği hava ve kara saldırıları ile alıkoyduklarına yaptığı işkenceyle 352'si çocuk, 312'si kadın 3 bin 207 Filistinli sivili öldürdüğü ifade edildi.
Esed rejimi 2 bin 721 Filistinliyi halen alıkoyuyor
SNHR, 21'i çocuk, 28'i kadın 2 bin 721 Filistinli mültecinin ise halen Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulduğu bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.